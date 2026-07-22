Gabbia, Saelemaekers, Tomori e Bartesaghi, una volta titolari con l'ex allenatore, rischiano ora il posto con il nuovo tecnico. Il cambio di guida tecnica ha portato a una revisione delle gerarchie, lasciando i quattro giocatori in bilico. La loro posizione nella rosa non è più assicurata e la decisione finale dipenderà dalle prossime scelte dell’attuale allenatore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Come cambia la vita in un anno. Persone nuove, vita nuova. E no, non sempre gira come ti eri abituato. Gabbia, Saelemaekers, Tomori e Bartesaghi sono passati dall'essere i fedelissimi di Allegri a ritrovarsi con un futuro tutto da decifrare sotto Amorim. Che, di diverso da Max, ha praticamente tutto: idee, comunicazione, metodologia, scelte. Quattro gregari di Allegri che, appena 365 giorni dopo, rischiano di partire un gradino più indietro nelle gerarchie della nuova stagione. C'è chi è con la valigia in mano e chi, invece, può semplicemente scivolare da prima a seconda scelta. Anche se, con la doppia competizione (più la Coppa Italia), di minuti da distribuire ce ne saranno parecchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Titolarissimi con Allegri, rischiano il posto con Amorim: i quattro in bilico del Milan

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