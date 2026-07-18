Il nuovo allenatore del Milan ha spiegato che il suo piano prevede modifiche tattiche e un approccio più offensivo, in particolare con l’uso di un modulo diverso rispetto al passato. Ha inoltre detto di aver scelto di lavorare con alcuni giocatori già presenti in rosa, puntando su un'organizzazione più compatta e reattiva. Durante l’intervista, ha ricordato il suo amore per il calcio di Sacchi, sottolineando l’importanza di un gioco più aggressivo.

Sarà una stagione di prime volte e di profonde innovazioni strutturali per il Milan Futuro. La terza annata del lungimirante progetto dedicato alla crescita, alla valorizzazione e allo sviluppo dei giovani talenti rossoneri vedrà sedersi in panchina un allenatore straniero, per la prima volta assoluta dalla fondazione ufficiale della squadra avvenuta nell'estate del 2024. La scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi è ricaduta su Sergio Navarro Barquero. Per il tecnico nativo di Huelva, l'avventura italiana non rappresenterà affatto la prima esperienza professionale lontano dai confini della Spagna. L'allenatore iberico approda infatti in rossonero dopo una proficua e positiva stagione vissuta in Ungheria alla guida del Debrecen, club che ha saputo condurre con maestria fino a una storica qualificazione in Conference League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro, parla il nuovo mister Navarro: “Ecco cosa faremo con Amorim. Mi innamorai del Milan di Sacchi”

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AMORIM + KROSCHE IL NUOVO PROGETTO SPORTIVO DI CARDINALE

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