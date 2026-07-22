All'alba, un incidente stradale ha provocato un forte boato che ha svegliato la zona. Un’auto si è schiantata contro un ostacolo, finendo tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Le sue condizioni sono ancora da valutare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Non ci sono altri dettagli sulle cause dell’incidente.

La quiete delle prime ore del mattino nella Capitale è stata improvvisamente spezzata da un violento scontro stradale che ha fatto temere il peggio per un automobilista. Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alle prime ore di questa mattina, a Roma, tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat. La dinamica dell’impatto apparso subito estremamente violento è ora al vaglio delle autorità competenti, intervenute tempestivamente per gestire un’emergenza che ha paralizzato per diverse ore la viabilità della zona. Il veicolo procedeva lungo la carreggiata quando ha perso improvvisamente aderenza con l’asfalto, trasformando un tragitto di routine in un incubo ad alta velocità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incidente all’alba: il boato atroce in tutta la zona. Lui così tra le lamiere

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