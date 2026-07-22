Perugia, 22 luglio 2026 – Un terremoto è stato registrato a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che fa sapere che si tratta di una scossa di magnitudo 3.0, registrata alle ore 13:20 a una profondità di 7 chilometri. Le altre scosse di terremoto. Intorno alle 12:40 una prima scossa, di magnitudo 2.1 è stata registrata a Sellano, comune nella provincia di Perugia. Poi la seconda, più forte, a Campello sul Clitunno. Già nella serata di ieri, 21 luglio, intorno alle 20:45 era stata avvertita una scossa di terremoto, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Terremoto oggi a Campello sul Clitunno, scossa di magnitudo 3.0

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