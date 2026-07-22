Mercoledì 22 luglio alle 13:20, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 a Campello sul Clitunno, vicino a Spoleto. La scossa è stata avvertita chiaramente nella zona, con testimonianze di persone che hanno sentito l'evento. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha confermato l'evento sismico. La zona di Spoleto ha registrato altre scosse, ma questa è stata la più forte della giornata.

Scosse di terremoto in Umbria, soprattutto nella zona di Spoleto, in provincia di Perugia. Mercoledì 22 luglio, la più forte – di magnitudo 3.0 – è stata registrata a Campello sul Clitunno dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 13:20. Nelle ore precedenti ne erano state rilevate circa 10, tutte tra magnitudo 0.9 e 2.1. Scosse di terremoto nella zona di Spoleto Le scosse di terremoto nel Perugino sono state registrate dall’Ingv tra le 01:23 e le 13:20 a profondità diverse tra i 7 e i 14 chilometri. L’epicentro del sisma più forte è stato localizzato a Campello sul Clitunno. Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto a Campello sul Clitunno vicino a Spoleto con scossa di magnitudo 3,0: "Sentito, eccome"

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