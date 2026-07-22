Tenniscore quando uno sport esce dai campi da gioco e influenza la moda

Da novella2000.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tenniscore è uno stile ispirato al tennis che si è diffuso nella moda quotidiana, combinando eleganza e semplicità. Si caratterizza per capi come polo, gonne a pieghe e scarpe da tennis, creando un look raffinato e pratico. Questo trend si è affermato come un modo di vestire che unisce comfort e stile, influenzando marchi e collezioni di abbigliamento. La sua presenza si nota sia nelle vie urbane che sui social, dove si condividono outfit ispirati a questo stile.

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Una disciplina che ha saputo creare un stile da imitare nella vita di tutti i giorni: un lusso discreto ma accessibile. Può uno sport svincolarsi dai campi da gioco, influenzare la moda, ispirare il cinema e dar vita a una sorta di movimento cui in tanti, in un modo o nell’altro, provano ad aderire? Se lo sport in oggetto è il tennis, la risposta è sicuramente sì. Nessuno come lui, nemmeno l’amatissimo calcio, è stato capace di andare oltre il perimetro di quel rettangolo di terra o erba per assumere la dimensione di fenomeno, tanto che è stato coniato il termine tenniscore per indicare tutto ciò che pur non avendo a che fare con set ed ace è riconducibile a questo sport. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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