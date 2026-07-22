TEMPTATION ISLAND | SERATA DI RISPOSTE COLPI DI SCENA E CAPOVOLGIMENTI

Mercoledì 22 luglio, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island”. Le coppie coinvolte si sono confrontate davanti alle telecamere, con molte risposte e colpi di scena. Durante la serata, sono stati mostrati momenti di tensione, confronti diretti e cambi di scenario improvvisi. La puntata ha approfondito le dinamiche tra i partecipanti, con alcuni protagonisti che hanno affrontato decisioni importanti.

Mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di “Temptation Island”. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui Lei si presenterà al falò? E poi. come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette. Ad attenderci una serata ricca di capovolgimenti... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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