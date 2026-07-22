TEMPTATION ISLAND | SERATA RICCA DI RISPOSTE COLPI DI SCENA E CAPOVOLGIMENTI

Da bubinoblog.altervista.org 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island”. Le coppie coinvolte si sono confrontate con situazioni che hanno portato a colpi di scena e capovolgimenti. Durante l’episodio, i protagonisti hanno affrontato momenti di confronto per chiarire il loro rapporto e fare il punto sul futuro. La puntata si è rivelata ricca di risposte e sorprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di “Temptation Island”. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui Lei si presenterà al falò? E poi. come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette. Ad attenderci una serata ricca di capovolgimenti... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temptation Island 2026 - Sara e Gabriele decidono di uscire separati

Video Temptation Island 2026 - Sara e Gabriele decidono di uscire separati

Notizie e thread social correlati

TEMPTATION ISLAND: UNA SERATA RICCA DI RISPOSTE, COLPI DI SCENA E DI CAPOVOLGIMENTI ESTIVIMercoledì 22 luglio, in prima serata su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island”.

Chi sono Alessandra, Sara e Gabriele: i tre milanesi di Temptation Island 2026, tra lacrime e colpi di scenaTre concorrenti di Milano sono protagonisti della prima puntata di “Temptation Island” 2026, trasmessa mercoledì 24 giugno su Canale 5.

Temi più discussi: Temptation Island, anticipazioni puntata 20 luglio: Francesca in lacrime, nuove fughe dal villaggio, falò per Cristian e Soraya?; Temptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serata; Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 20 luglio; Fughe sulla spiaggia, baci ai piedi e rifiuti choc: il delirio della quinta puntata di Temptation Island.

temptation island serata riccaTemptation Island 2026: Andrea e Francesca tentano la fuga verso l’altro villaggioNella quinta puntata di Temptation Island 2026 Andrea e Francesca cercano di raggiungere il villaggio opposto, mentre Filippo Bisciglia interviene su Cristian. Due tentativi di fuga e colpi di scena. emmepress.com

temptation island serata riccaTemptation Island 2026, domani nuovo appuntamento in prima serataIl conduttore Filippo Bisciglia Domani 22 luglio in prima serata su Canale 5 attesissimo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web