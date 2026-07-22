TEMPTATION ISLAND | SERATA RICCA DI RISPOSTE COLPI DI SCENA E CAPOVOLGIMENTI
Mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island”. Le coppie coinvolte si sono confrontate con situazioni che hanno portato a colpi di scena e capovolgimenti. Durante l’episodio, i protagonisti hanno affrontato momenti di confronto per chiarire il loro rapporto e fare il punto sul futuro. La puntata si è rivelata ricca di risposte e sorprese.
Mercoledì 22 luglio in prima serata su Canale5 attesissimo appuntamento tv con la nuova puntata di “Temptation Island”. Il viaggio delle coppie entra sempre più nel vivo e per i protagonisti è arrivato il momento di dare delle risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. La scorsa puntata si è conclusa con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui Lei si presenterà al falò? E poi. come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia vedremo cosa accadrà nella storia tra Diamante e Bernadette. Ad attenderci una serata ricca di capovolgimenti... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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