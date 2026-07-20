Temptation Island anticipazioni della quinta puntata | due falò di confronto

Nella quinta puntata di Temptation Island si terranno due falò di confronto tra le coppie partecipanti. Durante l’episodio, verranno mostrati momenti di confronto tra partner, con eventuali confronti e confronti diretti. La puntata seguirà le dinamiche delle coppie che stanno vivendo la prova e presenterà le reazioni dei partecipanti ai confronti. Non sono stati annunciati altri dettagli sui contenuti specifici o sugli sviluppi successivi.

Quinto appuntamento per Temptation Island: ad attendere il pubblico ci saranno tanti colpi di scena che coinvolgono le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro solidità e il loro amore. Il docu reality questa settimana darà appuntamento agli spettatori sia lunedì 20 che mercoledì 22 luglio, con un doppio appuntamento condotto come sempre da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale5. Temptation Island, le anticipazioni del 20 luglio. La quinta puntata di Temptation Island si preannuncia già ricca di colpi di scena: le anticipazioni parlano di due falò di confronto per le coppie che stanno mettendo alla prova il loro amore, e addirittura di una nuova fuga dal villaggio per uno dei partecipanti al reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!

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I PRIMI VERDETTI SONO ARRIVATI. Una coppia decide di dirsi addio, un'altra non riesce nemmeno ad affrontare il falò di confronto. Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island cambiano gli equilibri del reality. #temptationisland x.com

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