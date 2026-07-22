Temptation Island 2026 stasera su Canale 5 | le anticipazioni sulla sesta puntata | crisi e falò di confronto per le coppie
Stasera su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026, condotto da Filippo Bisciglia. Durante la serata, sono previste crisi tra le coppie e confronti al falò. La trasmissione mostra momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti, con confronti diretti e confronti al falò. La puntata si concentra su situazioni di crisi nelle relazioni e confronti tra i partner.
Torna l’appuntamento con Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, mercoledì 22 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. Scopriamo le le anticipazioni. Temptation Island 2026 puntate: stasera la sesta Canale 5. Stasera, mercoledì 22 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Prosegue inarrestabile il successo del format che, due giorni fa, ha incollato dinanzi alla tv 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1%. La puntata di stasera, la sesta di questa fortunatissima edizione, si preannuncia imperdibile per i milioni di telespettatori che si sono appassionati alle storie delle coppie protagoniste. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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