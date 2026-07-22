Temptation Island 2026 stasera su Canale 5 | le anticipazioni sulla sesta puntata | crisi e falò di confronto per le coppie

Notizia in breve

Stasera su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2026, condotto da Filippo Bisciglia. Durante la serata, sono previste crisi tra le coppie e confronti al falò. La trasmissione mostra momenti di tensione e discussioni tra i partecipanti, con confronti diretti e confronti al falò. La puntata si concentra su situazioni di crisi nelle relazioni e confronti tra i partner.