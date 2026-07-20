Temptation Island 2026 stasera su Canale 5 | le anticipazioni sulla quinta puntata | crisi e falò di confronto per le coppie

Stasera su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2026, condotto da Filippo Bisciglia. Le anticipazioni indicano che le coppie affronteranno momenti di crisi e falò di confronto. La puntata si svolge lunedì 20 luglio 2026 e rappresenta un nuovo step nel percorso di verifica tra i partecipanti. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti principali della stagione televisiva.

Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, bissa l’appuntamento questa settimana con due appuntamenti. Si parte questa sera, lunedì 20 luglio 2026, con la quinta puntata che si preannuncia imperdibile. Scopriamo tutte le anticipazioni. Temptation Island 2026 puntate: stasera la quinta Canale 5. Stasera, lunedì 20 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo aver incollato dinanzi alla tv 3.752.000 telespettatori (share del 30,31%) durante la quarta puntata prosegue il viaggio nei sentimenti con altre coppie pronte a decidere il destino della loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!

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