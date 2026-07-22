Dopo la terza ondata di caldo, con temperature che hanno raggiunto i 45°C in Sicilia, le temperature sono in calo su circa il 75% del Paese. La diminuzione è accompagnata da temporali intensi e grandinate che hanno causato danni diffusi. La tregua dal caldo durerà poco: da fine mese si prevede il ritorno di un’ondata di calore proveniente dall’Africa.

Messa alle spalle la terza e più pesante ondata di calore di origine sub-tropicale (oggi possibili 45°C in Sicilia), le temperature hanno già registrato un netto calo su tre quarti d’Italia con il prezzo da pagare di devastanti temporali e grandinate. Almeno fino a venerdì saranno numerose le occasioni per nuovi fenomeni in spostamento anche al Centro-Sud ma attenzione perché c’è già una nuova data per il ritorno del caldo africano. Dove colpiranno i temporali. Nella giornata odierna, mercoledì 22 luglio, al Nord tornerà il bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio, i temporali si svilupperanno maggiormente lungo l’Appennino centro-settentrionale ma anche sulle coste adriatiche del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Temporali e tregua dal caldo ma da fine mese torna una nuova ondata africana

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