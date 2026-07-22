Claudio Baglioni ha parlato pubblicamente dopo il ricovero per una polmonite interstiziale acuta. Durante la convalescenza, ha rivisto la sua carriera e ha espresso il timore di non poter tornare a salire sui palchi. Ora, ha dichiarato di essere felice e di poter continuare il suo percorso artistico, confermando di essere tornato a esibirsi.

“Temevo, in quel periodo di fermo, che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Oggi posso dire con assoluta gioia e grande entusiasmo che il viaggio continua”. Claudio Baglioni rompe il silenzio e lo fa spazzando via le paure degli ultimi mesi. La polmonite interstiziale acuta che lo aveva colpito all’inizio dell’anno, costringendolo a congelare tutti i suoi impegni dal vivo e a posticipare il suo atteso GrandTour dal 2026 al 2027, è ormai superata. Il cantautore romano settantacinquenne riprende in mano il timone del suo congedo dalle scene e, per farlo, ha deciso non solo di confermare l’itinerario del suo tour d’addio, ma di arricchirlo con due appuntamenti mastodontici nella sua città natale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Temevo che non sarei mai più salito su un palco, durante la convalescenza ho rivisto la mia carriera”: Claudio Baglioni rompe il silenzio dopo il ricovero per polmonite interstiziale acuta

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