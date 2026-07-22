Teatro all’aperto per i più piccoli Ecco la rassegna

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La magia del teatro torna ad animare l’estate di Santa Croce con un nuovo appuntamento della rassegna " Che estate ragazzi ", il cartellone gratuito dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni che trasforma parchi e giardini in palcoscenici a cielo aperto. Il prossimo spettacolo è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 ai Giardini sull’Arno, dove Leonardo D’Angelo porterà in scena uno spettacolo di burattini ispirato al celebre Mago di Oz. Al termine della rappresentazione, i piccoli spettatori diventeranno protagonisti grazie a un laboratorio durante il quale ciascuno potrà costruire il proprio burattino. L’iniziativa rientra nella rassegna... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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