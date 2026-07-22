Teatro all’aperto per i più piccoli Ecco la rassegna
La magia del teatro torna ad animare l’estate di Santa Croce con un nuovo appuntamento della rassegna " Che estate ragazzi ", il cartellone gratuito dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni che trasforma parchi e giardini in palcoscenici a cielo aperto. Il prossimo spettacolo è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 ai Giardini sull’Arno, dove Leonardo D’Angelo porterà in scena uno spettacolo di burattini ispirato al celebre Mago di Oz. Al termine della rappresentazione, i piccoli spettatori diventeranno protagonisti grazie a un laboratorio durante il quale ciascuno potrà costruire il proprio burattino. L’iniziativa rientra nella rassegna... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un tendone di spettacoli per famiglie: è «Acrobatico vegetale»
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Burattini in scena. Teatro da sogno per i più piccoliDurante l’estate 2026, Siena ospiterà una serie di spettacoli dedicati ai burattini, marionette, fiabe classiche e personaggi della tradizione...
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Mario Conte. . Eccomi con Marco Sartorello di Teatro Che Pazzia per invitarvi in Piazza Rinaldi per il cinema all’aperto, il teatro e gli spettacoli comici della rassegna Restate con Pazzia. Una grande programmazione, di qualità, per continuare a vivere qu facebook
L’Estate Romana anima la città, dal centro storico fino al litorale di Ostia. Musica, teatro, cinema all’aperto ed eventi trasformano Roma in un grande palcoscenico a cielo aperto, con appuntamenti pensati per tutte le età. Scopri di più ow.ly/FHMX50ZocR x.com
All'aperto e gratis. Il teatro con l'Apecar firmato da PorettiIl Barone rampante, Odisseo e Otello: in via Morosini gli spettacoli per famiglie ... msn.com
Francavilla Fontana, Teatro del plesso Virgilio: proseguono i lavori nell'area esterna: nascerà un'arena a cielo aperto per cinema e teatroFRANCAVILLA FONTANA (BR) – Proseguono i lavori di sistemazione dell'area esterna del Teatro adiacente al plesso scolastico Virgilio. L'intervento trasformerà lo spazio antistante la struttura in un’ar ... giornaledipuglia.com