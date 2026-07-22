Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Talsano con oltre 5.000 euro in contanti e un panetto di hashish trovato nella sua abitazione. La polizia aveva monitorato l’appartamento per diverso tempo, sospettando che fosse coinvolto nello spaccio di droga. Durante l’operazione, sono stati sequestrati anche altri piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e denaro. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile, che ha condotto le verifiche nelle ultime settimane.

Tarantini Time Quotidiano Gli investigatori della Squadra Mobile lo tenevano d’occhio da tempo, convinti che dalla sua abitazione fosse partita un’attività di spaccio di hashish. Il sospetto ha trovato riscontro nel corso di una perquisizione eseguita nel quartiere Talsano, dove un tarantino di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel comprensorio di via Mediterraneo. Una volta entrati nell’appartamento, i poliziotti hanno iniziato un’ispezione accurata dei locali, rinvenendo nell’armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave. Al suo interno erano custoditi 4. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Talsano, in casa oltre 5mila euro e un panetto di hashish: arrestato un 20enne

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