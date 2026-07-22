Tale e Quale Show doppio no a Carlo Conti | due volti scelgono Fazio

Due volti noti della televisione hanno scelto di partecipare come giudici alla prossima stagione di Tale e Quale Show, abbandonando il ruolo di Carlo Conti. La produzione ha confermato che il conduttore non sarà presente alla guida della giuria, che vedrà invece figure diverse da quelle delle precedenti edizioni. La decisione riguarda esclusivamente gli opinionisti, mentre il resto del cast e la conduzione sono stati confermati. La nuova edizione dovrebbe andare in onda in autunno su Rai 1.

La nuova edizione di Tale e Quale Show si prepara a tornare su Rai 1 con diverse novità, ma per Carlo Conti non sarebbe stato semplice completare il nuovo assetto della giuria. Il programma, che partirà il prossimo 23 settembre, vedrà una squadra rinnovata al tavolo dei giudici: confermato Cristiano Malgioglio, mentre arriveranno Elettra Lamborghini e Alessandro Siani al posto di Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. La grande novità pensata dal conduttore sarebbe stata quella di introdurre un quarto giudice fisso, superando la formula delle presenze a rotazione utilizzata nelle precedenti edizioni. Ubaldo Pantani avrebbe rifiutato la proposta. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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