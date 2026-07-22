Durante la diciassettesima tappa del Tour de France, tra Chambéry e Voiron di 174,7 chilometri, il gruppo si è diviso in più parti, poi si è ristabilita la compattezza. Tadej Pogacar ha riferito che Yates era malato la sera precedente. Nella volata finale, ha vinto il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech, il suo undicesimo successo in questa edizione, seguito dall’svizzero Mauro Schmid e dall’olandese Olav Kooij.

Il belga Jasper Philipsen si aggiudica la diciassettesima tappa del Tour de France Chambéry-Voiron di 174,7 chilometri. Il belga della Alpecin-Premier Tech, all’undicesimo successo di tappa nella corsa francese, precede in volata l’elvetico Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team. Tadej Pogacar, dopo le energie spese nella cronometro di ieri e in attesa del trittico alpino, si concede, dopo l’inserimento nel frazionamento iniziale del gruppo, una giornata di relativa tranquillità e taglia il traguardo, insieme al gruppo con i big della classifica generale, con un ritardo che sfiora i nove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Il gruppo si era frazionato, poi la normalità. Yates era malato ieri sera”

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Tadej Pogacar waiting for Jonas Vingegaard after a mammoth day in the mountains

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