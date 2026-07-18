Tadej Pogacar ha attaccato nel tratto più duro della quattordicesima tappa del Tour de France, lunga 155,3 chilometri, e ha vinto la frazione. Ha dichiarato di aver marcato il collega che non era al 100%. Il corridore sloveno ha confermato la sua superiorità, mantenendo una velocità di crociera che gli avversari faticano a sostenere. La vittoria si aggiunge alle altre ottenute in questa edizione della corsa.

Tadej Pogacar conferma di essere un alieno che viaggia su velocità di crociera insostenibili per gli avversari. Lo sloveno trionfa anche nella quattordicesima tappa del Tour de France Mulhouse-Le Markstein di 155,3 chilometri e ribadisce ancora una volta la sua straripante superiorità. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG attacca a 7,5 chilometri dalla conclusione, crea il vuoto in pochi metri e arriva al traguardo da solo. Il detentore del titolo iridato aumenta ancora il margine di vantaggio sui più diretti inseguitori ed è sempre più padrone indiscusso della corsa. Pogacar commenta così nel post gara: “Devo ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a bordo strada, qualcosa di indimenticabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Ho attaccato nel tratto più duro, Del Toro non era al 100%. Avevo marcato la tappa”

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TADEJ POGACAR attacca sulla Redoute, ma Seixas non molla! | Liegi Bastogne Liegi 2026

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