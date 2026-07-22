Svolta per il Castello delle Cerimonie | il Comune avvia lo sgombero della Sonrisa arredi trasferiti in magazzino in attesa del verdetto sul futuro della struttura

Il Comune ha iniziato lo sgombero della struttura chiamata La Sonrisa, nota come il Castello delle Cerimonie. Gli arredi sono stati trasferiti in magazzino. La decisione arriva mentre si attende il verdetto sul futuro dell’edificio. La procedura di sgombero riguarda l’intera area e si è svolta nelle ultime ore. La struttura rimane chiusa al pubblico in attesa di ulteriori decisioni.

Si avvicina una nuova fase nella vicenda che riguarda La Sonrisa, la celebre struttura di Sant’Antonio Abate conosciuta dal grande pubblico come il Castello delle Cerimonie. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il Comune ha infatti dato il via libera all’esecuzione dell’ordinanza di sgombero, aprendo di fatto il conto alla rovescia per il rilascio dell’immobile. La delibera approvata dalla giunta comunale rende immediatamente operativo il provvedimento e definisce le attività necessarie per prendere possesso del complesso. Tra queste figurano la ricognizione degli ambienti, la redazione di un inventario dei beni presenti, l’individuazione di uno o più locali dove custodire mobili e attrezzature e l’attivazione di un servizio di vigilanza dell’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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