svelato il nuovo campus tecnologico

Notizia in breve

È stato annunciato un nuovo campus dedicato alle tecnologie e all’intelligenza artificiale, parte del Masterplan di rigenerazione urbana per l’Istituto Superiore. Il progetto prevede la creazione di strutture moderne per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali e delle innovazioni tecnologiche. L’intervento si concentra sul miglioramento delle infrastrutture e sull’ampliamento degli spazi dedicati alla formazione avanzata nel settore. La realizzazione è prevista come parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana.