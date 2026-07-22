Svelato il nuovo campus tecnologico
È stato annunciato un nuovo campus dedicato alle tecnologie e all’intelligenza artificiale, parte del Masterplan di rigenerazione urbana per l’Istituto Superiore. Il progetto prevede la creazione di strutture moderne per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali e delle innovazioni tecnologiche. L’intervento si concentra sul miglioramento delle infrastrutture e sull’ampliamento degli spazi dedicati alla formazione avanzata nel settore. La realizzazione è prevista come parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana.
Un campus all’avanguardia dedicato alle nuove tecnologie e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È questo il cuore del nuovo Masterplan di rigenerazione urbana per il potenziamento dell’Istituto Superiore "A. Cesaris" di Casalpusterlengo, commissionato dalla Provincia di Lodi e curato dallo storico collettivo milanese Foa Studio Architetti Associati. Il progetto, giunto alla sua stesura definitiva a giugno dopo una fitta serie di tavoli tecnici con il Comune e la dirigenza scolastica, si preannuncia come una delle operazioni di valenza sovracomunale più ambiziose del Lodigiano. L’idea cardine si fonda sulla scelta urbanistica di superare le vecchie previsioni del Pgt, che destinavano metà dell’ex Consorzio agrario a edilizia privata residenziale e commerciale, per riconvertire l’intera area di 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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