Supplenze GPS docenti continuità posto orario e ripescaggio | tutte le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 23 luglio alle 14 | 30

Il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze per le supplenze GPS è aperto. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS può presentare domanda per supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La scadenza è fissata per il 29 luglio alle 14:00. Durante una diretta, un rappresentante sindacale ha fornito dettagli sulle modalità di presentazione e sulle possibilità di ripescaggio.

Si è ufficialmente aperto il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628 può presentare istanza per l'assegnazione di supplenze con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027, improrogabilmente entro il 29 luglio (alle 14:00). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze GPS docenti, continuità, posto orario e ripescaggio: tutte le info utili

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