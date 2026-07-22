Supplenze docenti 2026 27 l’algoritmo considera nei turni successivi anche chi ha già ottenuto uno spezzone

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato riferito che l’algoritmo per le supplenze del 202627 tiene conto anche di chi ha già ottenuto uno spezzone di incarico nei turni successivi. La discussione si è concentrata sull’apertura della procedura per la selezione delle 150 preferenze, con un intervento di un rappresentante sindacale.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze docenti 202627, l’algoritmo considera nei turni successivi anche chi ha già ottenuto uno spezzone . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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