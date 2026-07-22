Summerville-Roma tutto d’un fiato | il mistero si infittisce

Una trattativa tra Roma, Summerville, West Ham e Al Hilal si complica dopo che il club saudita ha inserito una sua offerta. Dopo aver trovato un accordo con il calciatore e con il West Ham, ieri si pensava che la cessione fosse ormai vicina, ma l’intervento del club saudita ha riaperto il dibattito. La situazione resta incerta e il futuro del giocatore in giallorosso non è ancora definito.

Intrigo internazionale. È questa la perfetta espressione per definire l’attuale stato della trattativa tra Roma, Summerville, West Ham e Al Hilal. Dopo aver raggiunto un’intesa con il calciatore e con gli Hammers, ieri l’inserimento del club saudita sembrava presagire alla fine delle possibilità di vedere l’olandese in giallorosso. In realtà, non è ancora detta l’ultima parola. La volontà del ragazzo e le chiamate di ieri sera. 80 milioni di euro al West Ham e 14 netti annui per Summerville. Queste le condizioni con le quali l’ Al Hilal si è prepotentemente messo sul tavolo delle trattative nel pomeriggio di ieri. Una pioggia d’oro che ha naturalmente convinto il West Ham e che sembrava indiscutibilmente sufficiente a persuadere il calciatore a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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