La Summer Cup by Dunlop è iniziata questa mattina sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 a Brescia. La prima partita ha visto affrontarsi Finlandia e Irlanda, con quest'ultima che si è aggiudicata l’ultimo posto disponibile per la fase a gironi. Il torneo internazionale coinvolge alcuni dei migliori under 12 d’Europa, offrendo una vetrina ai giovani talenti della categoria.

Comincia questa mattina, con la sfida fra Finlandia e Irlanda, che mette in palio l’ultimo posto disponibile per la fase a gironi, la Summer Cup by Dunlop, il torneo internazionale di tennis che riporta a Brescia alcune delle principali promesse europee della categoria under 12. Per la nona volta, in città si gioca una delle quattro fasi di qualificazione per la Final Eight femminile, che successivamente in Corsica assegnerà il titolo europeo. Al Tennis Forza e Costanza 1911 l’attesa è per il debutto dell’Italia di Sofia Brigatti, Vittoria Maria Casini e Marta Mammoliti, determinate – sotto la guida del capitano Pierpaolo Vidiri – a conquistare la fase finale, ma per vedere in azione le azzurrine bisognerà attendere giovedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. Comincia a Brescia la Summer Cup. In vetrina i migliori U12 d’Europa

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Internazionali Femminili di Tennis Brescia WTA 125

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