Sudan drone colpisce mercato | morti e feriti tra i bambini

Da puntomagazine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone ha colpito un mercato a Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale, causando morti e feriti tra i minori. L’attacco ha coinvolto civili e bambini presenti nell’area. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di vittime. L’UNICEF ha denunciato l’attacco, sottolineando la presenza di vittime tra i civili. L’intervento ha provocato danni e traumi alla popolazione locale. La situazione rimane critica nella regione.

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UNICEF denuncia un attacco con droni a un mercato di Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale: vittime e feriti tra i minori. Ancora vittime civili in Sudan. Secondo quanto reso noto dall’UNICEF, un attacco con droni contro un mercato di Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale, ha provocato morti e feriti, colpendo anche bambini. La denuncia arriva attraverso una dichiarazione di Sheldon Yett, rappresentante dell’UNICEF in Sudan, che torna a lanciare l’allarme sulle conseguenze del conflitto per la popolazione civile e in particolare per i minori. Almeno due bambini uccisi e sei feriti. Secondo le informazioni riportate dall’UNICEF, l’attacco avrebbe causato la morte di almeno due bambini e il ferimento di altri sei minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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