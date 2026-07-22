Un drone ha colpito un mercato a Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale, causando morti e feriti tra i minori. L’attacco ha coinvolto civili e bambini presenti nell’area. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di vittime. L’UNICEF ha denunciato l’attacco, sottolineando la presenza di vittime tra i civili. L’intervento ha provocato danni e traumi alla popolazione locale. La situazione rimane critica nella regione.

UNICEF denuncia un attacco con droni a un mercato di Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale: vittime e feriti tra i minori. Ancora vittime civili in Sudan. Secondo quanto reso noto dall’UNICEF, un attacco con droni contro un mercato di Ar Rahad, nel Kordofan settentrionale, ha provocato morti e feriti, colpendo anche bambini. La denuncia arriva attraverso una dichiarazione di Sheldon Yett, rappresentante dell’UNICEF in Sudan, che torna a lanciare l’allarme sulle conseguenze del conflitto per la popolazione civile e in particolare per i minori. Almeno due bambini uccisi e sei feriti. Secondo le informazioni riportate dall’UNICEF, l’attacco avrebbe causato la morte di almeno due bambini e il ferimento di altri sei minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sudan, drone colpisce mercato: morti e feriti tra i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage al mercato in Sudan: drone colpisce i civili, almeno 11 mortiUn attacco con drone ha colpito un mercato nel centro del Sudan, causando almeno 11 morti e numerosi feriti.

Donetsk, drone colpisce autobus diretto in Crimea: sette morti e undici feritiUn drone ucraino ha colpito un autobus di linea sulla tratta tra Mosca e Simferopol, in Crimea.

Si parla di: UNICEF * : ATTACCO CON DRONI AL MERCATO DI AR RAHAD, 2 BAMBINI UCCISI E 6 FERITI, 4 ADULTI MORTI.

Sudan: Msf, a El Obeid clima di paura, attacchi con droni colpiscono civiliNelle ultime settimane gli attacchi con i droni da parte delle Forze di supporto rapido (Rsf) si sono intensificati all'interno e nei ... agenzianova.com

Sudan, a El Obeid domina la paura: gli attacchi con i droni colpiscono soprattutto i civiliLe testimonianze e il raccolto dello staff di Medici Senza Frontiere. Colpite scuole, mercati, depositi di carburante ... repubblica.it