Nel Kordofan settentrionale, almeno 18 persone sono state uccise ieri durante un attacco contro il mercato principale e un quartiere di Al Rahad, una cittadina a sudest. Testimoni riferiscono che l’assalto ha coinvolto gruppi armati che hanno aperto il fuoco e causato danni alle strutture. Non ci sono ancora dettagli sulle responsabilità o sui responsabili dell’attacco. La zona è stata teatro di violenze ripetute negli ultimi giorni.

Roberta Barbi – Città del Vaticano L’ultimo attacco, ieri, è avvenuto contro il mercato principale e un quartiere di Al Rahad, cittadina a sudest della capitale del Kordofan settentrionale, El Obeid, meta, in questi mesi, per migliaia di sfollati fuggiti dal Darfur e dalla regione del Nilo Azzurro e dove le forze di supporto rapido sudanesi stanno concentrando il proprio assedio lanciando attacchi quotidiani e ordinando continue evacuazioni della popolazione. Domenica scorsa, invece, in un altro raid, erano rimaste uccise almeno 12 persone nel villaggio di Al Musalamiya. Il nuovo volto della guerra In Evidence Per tutta risposta, sempre... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sudan, ancora violenze nel Kordofan settentrionale: 18 vittime ad Al Rahad

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