A Firenze, il corso di laurea in Geologia si concentra su domande relative alla formazione delle montagne, ai processi dei terremoti, alle cause delle frane e al percorso dell’acqua nel sottosuolo. La disciplina affronta questi temi attraverso studi sul campo e analisi scientifiche, con l’obiettivo di comprendere i fenomeni naturali che interessano il territorio. La formazione prevede attività pratiche e teoriche per analizzare i processi geologici e il loro impatto sull’ambiente.

Firenze, 22 luglio 2026 – Hai mai guardato una montagna chiedendoti come sia nata? Hai mai pensato a cosa succede davvero durante un terremoto, perché una frana si stacca o dove finisce l’acqua quando entra nel terreno? La geologia parte da domande così. Domande enormi, concrete, vive. Studiare Geologia all’ Università di Firenze significa imparare a leggere il pianeta come una storia ancora in corso. Una storia fatta di vulcani, oceani scomparsi, rocce antichissime, territori fragili e cambiamenti che oggi riguardano tutti noi. Luca Bindi è professore ordinario di Mineralogia dell’Università di Firenze Non è una facoltà per chi vuole stare sempre fermo davanti a un libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Studiare Geologia a Firenze: il futuro è sotto i (tuoi) piedi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riapre il Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze: spazi rinnovati e inclusivi grazie ai fondi del PNRRIl Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze ha riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione.

Leggi anche: Le 8 migliori scarpe estive per lasciare respirare i tuoi piedi

Studiare Geologia a Firenze: il futuro è sotto i (tuoi) piediStudiare a Firenze significa anche vivere in una città piena di energia, cultura e studenti, nel cuore di una regione che sembra fatta apposta per un geologo ... lanazione.it

Studiare Geologia: professionisti per leggere la Terra, esperti di lavoro sul campoQuali sono i piani di studio e gli sbocchi professionali dei diversi corsi di laurea, che cosa serve per prepararsi e tutto quello che c'è da sapere prima di decidere ... video.corriere.it