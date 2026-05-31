Ecco le otto scarpe estive più indicate per favorire la traspirazione dei piedi. La selezione include modelli di vario stile, pensati per offrire comfort e freschezza durante la stagione calda. La scelta comprende sandali, espadrillas e scarpe leggere, tutte progettate per permettere ai piedi di respirare meglio. La lista è stata stilata dai redattori di GQ Italia, che hanno valutato le opzioni in base a praticità e design. Acquisti tramite i link affiliati sostengono il sito senza influenzare le raccomandazioni.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando gli uomini pensano ai propri piedi non sono quasi mai neutrali. Le reazioni oscillano tra un timido rifiuto, un disgusto dichiarato e, solo in casi eccezionali, qualcosa di simile a un orgoglio trattenuto. Le insicurezze possono passare sottotraccia per una vita e temo che sia forse per questo che gli uomini convivono con un tasso di funghi alle unghie più alto rispetto alle donne. E, cosa ancor più triste, questa ritrosia impedisce spesso di abbracciare l’idea di indossare calzature più divertenti, che lascino le dita scoperte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le 8 migliori scarpe estive per lasciare respirare i tuoi piedi

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