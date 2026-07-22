Strisce blu il Consiglio comunale di Fiumicino decide il futuro dei parcheggi Ecco quando

Il Consiglio comunale di Fiumicino discuterà presto una nuova gestione delle strisce blu, con un cambiamento nella tariffazione della sosta. La decisione riguarda la regolamentazione dei parcheggi e i servizi correlati, e si inserisce in un dibattito più ampio sulla mobilità urbana. La proposta sarà esaminata dall’aula consiliare nei prossimi giorni, segnando un passo importante per la gestione dei parcheggi nel territorio comunale.

Fiumicino, 22 luglio 2027 – La regolamentazione della sosta e la gestione dei servizi cittadini tornano al centro del dibattito politico locale. L’aula consiliare si appresta infatti a discutere una proposta cruciale per la mobilità urbana e le tasche degli automobilisti: il passaggio della sosta tariffata a una nuova forma di gestione. La seduta pubblica, fissata nella sala delle adunanze consiliari, vedrà al primo posto dell’ordine del giorno la trattazione dell’affidamento sperimentale dei parcheggi delimitati dalle strisce blu alla società in house Servizi Civici Spa. Un passaggio strategico che mira a riorganizzare il controllo e i proventi dei stalli a pagamento sul territorio, valutando l’efficacia dell’affidamento diretto a una realtà partecipata prima di stabilire un assetto definitivo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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