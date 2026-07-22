Un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso ieri sera in località Cardazzo, nel territorio di Bosnasco, nel Pavese. L'incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava a bordo di un monopattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia a Stradella, nel Pavese. Un ragazzo di 16 anni, del posto, è morto nella serata di ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Cardazzo, nel territorio comunale di Bosnasco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un monopattino quando è stato investito da un’automobile condotta da un uomo di 73 anni, residente a Bosnasco. Il mezzo sul quale viaggiava il minorenne, stando agli accertamenti preliminari, sarebbe risultato privo di luci, casco, targa e copertura assicurativa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Stradella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stradella, 16enne in monopattino investito e ucciso

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