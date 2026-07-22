Stop social per gli under 15 Francia primo paese europeo
In Francia entrerà in vigore una legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni, con sistemi di verifica dell’età come barriera. Si tratta del primo paese europeo a imporre questa restrizione. Don Fortunato Di Noto commenta che il divieto è utile, ma la vera sfida rimane educativa. La legge sarà applicata attraverso strumenti di controllo dell’età per limitare l’accesso ai minori.
La nuova legge che in Francia ha vietato i social ai minori di 15 anni. A fare da barriera saranno ora i sistemi di verifica dell’età. Abbiamo raccolto il parere di don Fortunato Di Noto che dice: divieto utile ma la vera sfida resta quella educativa. Il servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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