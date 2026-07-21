Il Parlamento francese ha approvato definitivamente un disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. La normativa entrerà in vigore a settembre, con l’obiettivo di proteggere la salute di bambini e adolescenti già dall’inizio del prossimo anno scolastico. La decisione rappresenta una prima in Europa di questa portata. Il presidente ha definito il provvedimento un “grande progresso”.

«Una prima in Europa». Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio (243 voti favorevoli e due contrari), anche i deputati dell'Assemblée Nationale hanno approvato la riforma (con 279 favorevoli e 81 contro) fortemente voluta dal presidente, Emmanuel Macron. Cosa prevede la legge La legge impone, tra l'altro, alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età nonché il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo paese europeo. Macron: «Un grande progresso»

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