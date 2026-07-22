stop alla fusione paramount wbd

Notizia in breve

Una giudice federale ha emesso un'ingiunzione temporanea di 14 giorni che blocca la fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery. Nonostante sembrasse tutto pronto, l’ordine restrittivo impedisce alle due società di completare l’operazione, che avrebbe coinvolto investimenti miliardari. La decisione interrompe temporaneamente il processo di unione tra le due compagnie e sarà in vigore fino a nuove disposizioni giudiziarie.