Stop alla fusione Paramount-WBD
Una giudice federale ha emesso un'ingiunzione temporanea di 14 giorni che blocca la fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery. Nonostante sembrasse tutto pronto, l’ordine restrittivo impedisce alle due società di completare l’operazione, che avrebbe coinvolto investimenti miliardari. La decisione interrompe temporaneamente il processo di unione tra le due compagnie e sarà in vigore fino a nuove disposizioni giudiziarie.
Sembrava tutto fatto ma la fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery registra una battuta d’arresto. La giudice distrettuale federale Araceli Martínez-Olguín ha infatti depositato un ordine restrittivo temporaneo della durata di 14 giorni che impedisce alle due società di portare a termine la miliardaria operazione. Dopo che Netflix si era sfilata dalla corsa al rialzo per l’acquisto di WBD (con l’esclusione dei canali lineari), via libera a Paramount Skydance, che deve però ora fare i conti con una causa avviata da 12 Stati americani, contrari alla fusione poiché ritenuta – come riporta Prima Comunicazione – “un danno sostanziale ai cinema, ai distributori di televisione via cavo e, in definitiva, al pubblico di tutto il Paese “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
12 states sue to block Paramount-Warner Bros. deal
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