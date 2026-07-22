L’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente il gas russo entro il 2027, ma prima di bloccare completamente le importazioni, si concentrerà sul riempimento degli stoccaggi di gas. La strategia prevede di accumulare riserve sufficienti per garantire l’approvvigionamento durante la transizione. La data limite è fissata per il 2027, ma il processo di interruzione delle forniture è subordinato alla capacità di accumulo delle scorte.

L’Unione Europea è decisa a interrompere ogni rapporto commerciale con la Russia rinunciando al suo gas entro il 2027, ma non prima di averne fatto scorte voluminose. Secondo quanto rilanciato dal Financial Times, alcuni Paesi membri starebbero accelerando sull’acquisto di gas russo prima che il bando diventi vincolante l’anno prossimo e secondo la società di analisi Kpler, da inizio 2026, sarebbero state importate circa 9,9 milioni di tonnellate di oro blu all’interno dei confini comunitari. Un elemento consistente e saliente che indica le contraddizioni di una politica determinata a porre fine a una fonte di approvvigionamento a cui, però, non è semplice trovare un’alternativa che soddisfi pienamente il fabbisogno energetico nel Vecchio Continente a prezzi relativamente contenuti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stop al gas russo in Europa, ma non prima di aver fatto il pieno degli stoccaggi

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Gas russo e GNL USA: lEuropa smetta di cambiare dipendenza | Stefano Cingolani

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