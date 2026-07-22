Stipendi italiani tra i peggiori d’Europa il 2026 certifica il crollo del potere d’acquisto ANIEF all’attacco | Pagati come nel 1970

Gli stipendi italiani sono tra i più bassi d’Europa e nel 2026 il potere d’acquisto si ridurrà ulteriormente. L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori (ANIEF) afferma che i salari sono tornati ai livelli del 1970. Mentre i prezzi aumentano, le retribuzioni non seguono l’incremento, aggravando la situazione economica dei lavoratori. La classifica europea evidenzia un divario crescente tra l’Italia e gli altri Paesi.

L'Italia continua a sprofondare nella classifica degli stipendi. Mentre il costo della vita corre, le buste paga arrancano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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1.450€/mese stipendi medio italiano. Te lo dico chiaro: NON basta.

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