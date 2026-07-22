Stasera, per la prima volta, la storia tra Bernadette e Diamante sarà al centro della puntata di Temptation Island 2026. Filippo Bisciglia condurrà la serata, mentre le quattro coppie rimaste, tra cui quella di Bernadette e Diamante, affronteranno il sesto episodio del reality. Le altre coppie sono formate da Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, e Francesca e Danilo.

Q uesta sera Filippo Bisciglia e le quattro coppie rimaste, formate da Bernadette e Diamante, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Francesca e Danilo, scriveranno il sesto capitolo di Temptation Island 2026. A distanza di soli due giorni dalla quinta puntata oggi, mercoledì 22 luglio, alle 21:30 va in onda la sesta. Il viaggio nei sentimenti è entrato nella sua fase più delicata. Tutti i partecipanti sono chiamati a prendere delle decisioni scomode. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › Quinta puntata: le pagelle di “Temptation Island 2026” Temptation Island 2026, anticipazioni sesta puntata 22 luglio, coppie, falò Andrea e Iris. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera per la prima volta al centro della puntata anche la storia tra Bernadette e Diamante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHIP: IL MARANZA HA FATTO UNA FOLLIA E SI È DICHIARATO DAVANTI A TUTTI! (ci siamo fidanzati)

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, anticipazioni della sesta puntata: falò e riflettori su Bernadette e DiamanteStasera, mercoledì 22 luglio, va in onda il secondo appuntamento settimanale di Temptation Island 2026.

Temptation Island 2026, chi è Diamante Crispino: età, carriera nel Napoli e la storia con BernadetteDiamante Crispino, ex calciatore del Napoli, partecipa a Temptation Island 2026 insieme alla fidanzata Bernadette Cinquegrana.

Temi più discussi: Scaletta della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026: tutto sul doppio show XXL. C'è anche il calcio? Sì, ma dopo; Si può incastrare uno spettacolo nell’intervallo della finale dei Mondiali?; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 luglio; Temptation Island, stasera su Canale 5: cosa succederà? Confronti e colpi di scena.

Stasera per la prima volta al centro della puntata anche la storia tra Bernadette e DiamanteAndrea, che dopo un percorso decisamente movimentato, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata Iris. Ma lei, dopo aver visto video sempre più compromettenti, accetterà di presentarsi? iodonna.it

Per la prima volta il quiz più longevo della tv si sposta in access. #LereditàSummer con Marco Liorni avrà vecchi e nuovi giochi. Confermate le due professoresse Greta e Linda affiancate da due ballerini Amedeo e Gabriele. Da stasera alle 20:30 su #Rai1. x.com

Stasera in TV: Film da vedere martedì 21 luglio, in prima serataStasera in TV, Martedì 21 Luglio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... msn.com

[Oc] Sono andato allo spettacolo dal vivo di Critical Role stasera, nonostante non avessi mai guardato nessuno dei loro contenuti prima. reddit