Stasera in TV — mercoledì 22 luglio 2026
Stasera in TV, i principali canali italiani offrono una varietà di programmi, tra film, serie TV, intrattenimento, informazione e sport.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il diritto di contare. Film - In onda alle 21:30. Katherine Johnson ( Taraji P. Henson ), Dorothy Vaughn e Mary Jackson ( Janelle Monáe ) sono tre donne afroamericane, matematiche brillanti che lavorano alla NASA. Mentre gli Stati Uniti e la Russia si contendono il primato della corsa allo spazio, le tre donne lavorano con dedizione a una delle più delicate e grandiose operazioni della storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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