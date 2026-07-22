Stasera in tv mercoledì 22 luglio | Biancaneve e il cacciatore

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Biancaneve e il cacciatore (Snow White and the Huntsman) è un film del 2012 diretto da Rupert Sanders. Il film, di genere fantasy, è basato sulla fiaba tedesca di Biancaneve, scritta dai fratelli Grimm, e rappresenta il debutto alla regia di Sanders. Il film è stato un successo al botteghino, avendo incassato 396,6 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 170 milioni di dollari. 🔗 Leggi su 2anews.it

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