Ritiro Inter | Chalobah sfuma Stankovic e Provedel le novità per Chivu

Oggi l’Inter ha iniziato il ritiro estivo ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di confermarsi campione d’Italia. Tra le novità, il portiere Provedel si è unito alla squadra, mentre il centrocampista Stankovic è stato inserito nel gruppo. Il difensore Chalobah, invece, non ha partecipato, annullando le speranze di un suo arrivo. La squadra si prepara alla nuova stagione con un clima più rilassato rispetto all’anno precedente.

I campioni d’Italia tornano in campo con l’obiettivo della riconferma: inizia oggi il ritiro estivo dell’Inter ad Appiano Gentile. L’Inter campione d’Italia si ritrova oggi ad Appiano Gentile con uno spirito decisamente più leggero rispetto a un anno fa, forte dello scudetto cucito sulle maglie. Sotto la guida del tecnico Cristian Chivu, capace nell’ultimo campionato di raccogliere ben 87 punti e vincere due trofei affrontando con grande sapienza i momenti di difficoltà, i nerazzurri iniziano la stagione con lo status di favoriti. L’obiettivo dichiarato è l’impresa del bis tricolore, un traguardo di riconferma che manca in Serie A dai tempi della Juventus nelle stagioni 201819 e 201920, oltre alla ferma volontà di tornare a essere grandi protagonisti anche in Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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