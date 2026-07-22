Stadio Maradona via libera al progetto | servono fino a 200 milioni per Euro 2032

Il progetto di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha ricevuto il via libera formale. Il Comune ha annunciato la conclusione della Conferenza di Servizi relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che prevede interventi sull’impianto di Fuorigrotta. Per completare i lavori, sono stimati fino a 200 milioni di euro. La futura riqualificazione mira a preparare lo stadio per l’organizzazione di eventi internazionali, incluso il campionato europeo del 2032.

Il progetto di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha ottenuto un primo via libera formale. Il Comune di Napoli ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il PFTE, degli interventi previsti sull’impianto di Fuorigrotta. Il passaggio è rilevante anche in chiave economica, perché consente al Comune di rispettare le scadenze internazionali legate alla candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che dovrebbero co-organizzare Euro 2032 insieme alla Turchia. Ora la partita si sposta sul finanziamento. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Stadio Maradona, via libera al progetto di ammodernamento

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