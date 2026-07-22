Sta tremando tutto Forte scossa di terremoto in Italia proprio ora

Da tvzap.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio di mercoledì 22 luglio in Umbria. L’evento sismico ha interessato l’area di Campello sul Clitunno e i comuni limitrofi, facendo tremare il terreno e creando preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La Protezione civile sta monitorando la situazione e sta effettuando controlli nelle zone interessate.

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Una scossa di terremoto in Umbria ha fatto tremare il terreno nel primo pomeriggio di mercoledì 22 luglio, generando apprensione tra i residenti dell’area di Campello sul Clitunno e dei comuni vicini. Il sisma, percepito distintamente in più località, ha spinto numerose persone a condividere sui social le proprie testimonianze. Secondo quanto rilevato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.0. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 7,3 chilometri di profondità. Molti cittadini hanno riferito di aver avvertito un breve ma netto movimento del pavimento, accompagnato in alcuni casi dalla vibrazione di porte, finestre e suppellettili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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