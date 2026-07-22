Oggi mercoledì 22 luglio si svolgono diverse manifestazioni sportive trasmesse in tv e streaming. In campo femminile, si disputa la partita tra Italia e Olanda nei quarti di finale della Nations League di volley. Contestualmente, si corre una tappa del Tour de France, con copertura televisiva e online disponibile per gli spettatori.

Oggi mercoledì 22 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Nations League di volley femminile, mentre gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con una tappa del Tour de France. L’Italia incrocerà l’Australia nei quarti della World Cup di pallanuoto femminile, poi spazio ai tornei di tennis della settimana. I Mondiali di scherma propongono gironi e turni fino ai 64mi per quanto riguarda fioretto maschile e spada femminile, da seguire anche la Coppa del Mondo di canoa slalom e tiro a segno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 22 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 22 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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