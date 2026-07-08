Sport in tv oggi mercoledì 8 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Sul campo centrale, i tennisti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini affrontano gli avversari nei match decisivi per proseguire nel torneo. La giornata offre anche altri eventi sportivi in programma, disponibili in streaming e in diretta televisiva.

Oggi mercoledì 8 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove si disputano i quarti di finale del terzo Slam della stagione: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vogliono continuare a sognare. L’Italia riprenderà la propria avventura nella Nations League di volley femminile incrociando l’Ucraina a Hong Kong, da non perdere una bella frazione al Tour de France per entrare nel vivo della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Ampio spazio agli Europei juniores di nuoto e agli Europei giovanili di pallavolo, da seguire anche i Mondiali Nacra 17 e 49er per la vela, gli Europei U20 di lotta e il Meeting Sport & Solidarietà a Lignano Sabbiadoro per gli appassionati di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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