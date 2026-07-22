L'autovelox sulla provinciale Eridania est è stato spento a causa della mancanza di omologazione. La giunta comunale sta considerando di sostituirlo con un rilevatore di velocità conforme alle nuove norme stabilite dal decreto ministeriale recentemente approvato. La decisione è stata presa in seguito alle restrizioni introdotte dal nuovo decreto, che regolamentano l’uso e l’omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità stradale.

PAPOZZE (ROVIGO) - Le ricadute del recente decreto ministeriale che ha introdotto nuove disposizioni in materia di omologazione, approvazione e modalità di impiego dei dispositivi di rilevamento della velocità stradale investono anche l’autovelox di Papozze. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha spento temporaneamente l’impianto installato sulla provinciale “Eridania est”, in un tratto di strada con limite di velocità a 90 km all’ora. Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’attività di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità è quindi sospesa in attesa di comprendere, data la complessità della norma introdotta, se rimuovere il dispositivo e se procedere alla sostituzione con un nuovo apparecchio conforme alle attuali prescrizioni di legge. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Spento l'autovelox sulla provinciale Eridania est, manca l'omologazione. La giunta valuta la sostituzione con un rilevatore di velocità a norma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox, spenti 3 su 10 ma c'è la procedura di omologazioneTra sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, vengono spenti circa il 30% degli autovelox, mentre si avvia una procedura ufficiale di omologazione degli...

Firmato il decreto per l’omologazione e la disciplina degli autoveloxIl ministro delle Infrastrutture ha firmato un decreto che stabilisce le regole per l’omologazione e l’uso degli autovelox.

Temi più discussi: La rivoluzione degli autovelox: con il nuovo decreto spento quasi un apparecchio su 4. Il Mit: 3.150 attivi, 850 da disattivare; Decreto autovelox, spento l’impianto sulla SP31 a Cotignola; Spento un autovelox su tre: gli effetti del decreto Salvini a Nord Est; I dieci autovelox (su 17) spenti in città: da Monte Ceneri a Famagosta, ecco la mappa dei dispositivi fuorilegge. E due non erano mai stati attivati.

Decreto blocca autovelox, in Lombardia 1 su 4 è spento. Ma Milano riparte entro l’anno milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Autovelox non in regola disattivati: ecco l’elenco per regioneAutovelox non in regola disattivati in Italia: consulta l’elenco completo regione per regione e scopri cosa cambia ora per le multe. trasporti-italia.com

Autovelox, spenti 569 dispositivi non omologati: ecco doveCon l'entrata in vigore della riforma voluta dal ministro Salvini sono stati disattivati 569 autovelox non omologati in 16 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Lombardia, Piemonte ed ... tg24.sky.it