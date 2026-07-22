spacex robot lanciato per prolungare la vita dei satelliti

Un robot spaziale a due bracci di Northrop Grumman è stato lanciato con un razzo SpaceX per una missione di manutenzione in orbita. Nel prossimo anno raggiungerà l’orbita geostazionaria a circa 36 mila chilometri dalla Terra, dove applicherà tre jetpack a satelliti di telecomunicazioni ormai a corto di carburante. La missione mira a prolungare la vita operativa dei satelliti in orbita.

Un robot spaziale a due bracci di Northrop Grumman è stato lanciato con un razzo SpaceX per una missione di manutenzione in orbita. Nel corso del prossimo anno raggiungerà l’orbita geostazionaria, a circa 36 mila chilometri dalla Terra, dove applicherà tre jetpack a satelliti per telecomunicazioni ormai a corto di carburante. I dispositivi, alimentati da propulsione elettrica, consentiranno ai satelliti di continuare a operare per diversi anni. L’operazione punta a ridurre i costi di sostituzione dei satelliti e si inserisce nella crescente strategia di estensione della loro vita operativa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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