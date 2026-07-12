SpaceX lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi
Da una base militare in California, SpaceX ha lanciato la missione Transporter-17 con un razzo che ha portato in orbita tre satelliti FireSat. Questi satelliti sono stati sviluppati per migliorare il rilevamento precoce degli incendi boschivi. La missione si è conclusa con successo, permettendo di aumentare le capacità di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle aree a rischio.
È partita dalla Vandenberg Space Force Base, in California, la missione Transporter-17 di SpaceX. Il razzo ha portato in orbita tre satelliti FireSat, sviluppati per migliorare il rilevamento precoce degli incendi boschivi. I satelliti sono progettati per individuare rapidamente i focolai e fornire dati utili al monitoraggio degli incendi, contribuendo a rendere più tempestivi gli interventi di emergenza e le attività di prevenzione. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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