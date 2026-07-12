SpaceX lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi

Da laverita.info 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da una base militare in California, SpaceX ha lanciato la missione Transporter-17 con un razzo che ha portato in orbita tre satelliti FireSat. Questi satelliti sono stati sviluppati per migliorare il rilevamento precoce degli incendi boschivi. La missione si è conclusa con successo, permettendo di aumentare le capacità di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle aree a rischio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È partita dalla Vandenberg Space Force Base, in California, la missione Transporter-17 di SpaceX. Il razzo ha portato in orbita tre satelliti FireSat, sviluppati per migliorare il rilevamento precoce degli incendi boschivi. I satelliti sono progettati per individuare rapidamente i focolai e fornire dati utili al monitoraggio degli incendi, contribuendo a rendere più tempestivi gli interventi di emergenza e le attività di prevenzione. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

spacex lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi
© Laverita.info - SpaceX lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE - LANCIO SpaceX Falcon 9 - con satelliti BlueBird 8-10

Video LIVE - LANCIO SpaceX Falcon 9 - con satelliti BlueBird 8-10

Notizie e thread social correlati

Satelliti e startup: così la Cina lancia la sfida a SpaceXNel 2025, SpaceX ha rappresentato l’82% delle attività di lancio spaziale a livello mondiale.

Incendi boschivi, inaugurato a Calenzano un serbatoio per gli spegnimentiÈ stato inaugurato ieri mattina a Calenzano un nuovo serbatoio per l’antincendio boschivo, situato in via di Montemaggiore.

Temi più discussi: Musk vuole 1 milione di satelliti, ma ce ne stanno così tanti in orbita? La risposta degli astronomi; Data center orbitali: Musk promette l'IA nello spazio entro tre anni, ma i conti non tornano; Come osservare il treno di satelliti Starlink stanotte?; SpaceX, lanciati tre satelliti per il rilevamento di incendi boschivi in California.

spacex lancia tre satellitiSpaceX sta mettendo fuori gioco i concorrenti con un aumento di dieci volte della propria costellazione di satelliti dotati di intelligenza artificialeSe SpaceX riuscirà a realizzare il proprio progetto per quanto riguarda il numero di nuovi satelliti che intende lanciare, non ci saranno quasi più posizioni ottimali in orbita disponibili per i poten ... notebookcheck.it

SpaceX supera tutti: record storico nei satelliti lanciatiSpaceX supera il totale storico mondiale dei satelliti lanciati dagli altri operatori. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web