spacex lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi

Notizia in breve

Da una base militare in California, SpaceX ha lanciato la missione Transporter-17 con un razzo che ha portato in orbita tre satelliti FireSat. Questi satelliti sono stati sviluppati per migliorare il rilevamento precoce degli incendi boschivi. La missione si è conclusa con successo, permettendo di aumentare le capacità di monitoraggio e prevenzione degli incendi nelle aree a rischio.