L’assessore regionale ai Trasporti ha effettuato un sopralluogo alla stazione ferroviaria di San Donato, dove si concentra spesso spaccio, degrado e presenze abusive. Durante la visita, sono stati osservati diversi punti di disagio e di possibile attività illecite. L’obiettivo è mantenere un monitoraggio costante dell’area, con l’intenzione di garantire una presenza più efficace delle istituzioni e contrastare le situazioni di illegalità.

Rimarcare la presenza delle istituzioni in un’area spesso teatro di spaccio, degrado e presenze abusive. È questo l’obiettivo del sopralluogo eseguito alla stazione ferroviaria di San Donato, nella mattinata di ieri, dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente. Insieme a lui le autorità locali, in testa il sindaco Francesco Squeri. All’iniziativa hanno partecipato inoltre l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, il responsabile dell’area "Lombardia direzione operativa stazioni" di Rfi, Giuseppe Brusamolin, e il responsabile della Direzione operativa territoriale infrastrutture di Milano di Rfi, Sergio Stassi. Tecnici e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio, degrado e abusivi. Sopralluogo in stazione: "Monitoraggio costante"

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