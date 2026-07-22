Il progetto 'Ogni Lattina Vale' di Cial è stato portato sulle spiagge di Salerno e della Calabria. L'iniziativa prevede il posizionamento di contenitori per la raccolta delle lattine di alluminio lungo le spiagge. L'obiettivo è incentivare il riciclo e la corretta gestione dei rifiuti di alluminio nelle aree balneari. L'installazione dei contenitori è già in corso in alcune zone della regione.

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Sulle spiagge di Salerno e della Calabria arriva il progetto di Cial, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio 'Ogni Lattina Vale'. Si tratta di una iniziativa internazionale dedicata alla raccolta e al riciclo delle lattine per bevande in alluminio nei contesti 'fuori casa', realizzata anche grazie al supporto di Coca-Cola Italia. L'obiettivo è semplice e concreto: intercettare le lattine proprio nei luoghi in cui vengono consumate - come gli stabilimenti balneari - e facilitare il gesto della raccolta differenziata anche durante il tempo libero. A Salerno, il progetto ha coinvolto circa 30 stabilimenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sostenibilità, Cial porta 'Ogni Lattina Vale' sulle spiagge di Salerno e della Calabria

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