Salerno presentazione del progetto ‘Ogni Lattina Vale’

Mercoledì 22 luglio alle 10, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto “Ogni Lattina Vale”. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e da Salerno Pulita.

Tempo di lettura: < 1 minuto In una conferenza stampa, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, l’Amministrazione comunale e Salerno Pulita presenteranno i dettagli del progetto “Ogni Lattina Vale”. L’iniziativa internazionale dedicata alla raccolta e al riciclo delle lattine per bevande consumate in spiaggia, promossa in Italia da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. Pensato per gli stabilimenti balneari, il progetto è semplice, immediato e totalmente gratuito per i lidi aderenti, ai quali sono stati forniti raccoglitori dedicati esclusivamente alle lattine, insieme a materiali informativi rivolti ai bagnanti per sensibilizzare alla corretta raccolta dell’alluminio, un materiale riciclabile al 100% e all’infinito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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