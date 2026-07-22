In centro e alla stazione, montagne di rifiuti si accumulano senza sosta, con materassi, tavoli e cassettiere abbandonati tra i cassonetti. Sono presenti anche elettrodomestici e sanitari, insieme a sacchi di plastica stracolmi e spesso rotti, che rilasciano il contenuto. Il degrado visibile si estende lungo le vie principali, creando un quadro di abbandono e incuria evidente.

Pontedera, 22 luglio 2026 – Materassi, tavoli, cassettiere, carrelli, mobili di ogni tipo. Ma anche elettrodomestici e sanitari. Fino ai classici sacchi del sudicio che talvolta si rompono lasciando fuoriuscire i rifiuti. Nella zona del centro città e della stazione sono sempre di più le segnalazioni degli abbandoni in strada e sui marciapiedi. Sono arrivate segnalazioni da via Pisacane, via don Giovanni Minzoni, via Fiumalbi e via Caciagli. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gian Paolo Quercetani, denuncia nuovi abbandoni in via Mazzini. “Fino a poco tempo fa la situazione era “segnata“ da un tavolino abbandonato sul marciapiede, oggi la situazione è persino peggiorata con l’abbandono di un materasso” dice Quercetani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos montagne di rifiuti: “In centro e alla stazione degrado fuori controllo”

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